Пасха 2026: сократят ли комендантский час и ограничения в регионах Украины

Комендантский час на Пасху 2026 / © Associated Press

Накануне Пасхи об отмене комендантского часа речь не идет. Что касается ограничений, то и они остаются в силе во время празднований.

Об этом сообщают местные власти в разных регионах Украины, передает ТСН.ua.

Комендантский час на Пасху 2026 в Киеве

Комендантский час в Киеве на Пасху будет действовать без изменений — с полуночи до пяти утра, отметила представитель полиции Киева Анна Страшок в эфире «Київського часу».

Однако есть храмы, в которых богослужения пройдут и ночью.

Она добавила, что если граждане планируют присоединиться к ночной службе, им следует спланировать все так, чтоб или успеть вернуться домой к началу комендантского часа, или находиться в церкви после его начала.

Однако если человек выйдет из церкви на улицу с полуночи до пяти утра, это не будет считаться грубым нарушением.

«Мы все с пониманием относимся, если есть какая-нибудь форс-мажорная ситуация, или какая-то потребность выйти или вернуться домой в случае необходимости. Сотрудники полиции с пониманием к этим ситуациям относятся», — объяснила Страшок.

Каким будет комендантский час на Пасху в разных областях Украины

В большинстве регионов Украины график комендантского часа остается без изменений. Это значит, что ночные богослужения будут проходить за закрытой дверью только с участием духовенства.

В Кропивницком, возможно, сократят ночные ограничения, чтобы жители могли быстрее попасть в храмы утром, сообщает «Судебно-юридическая газета». Такой вариант рассматривают власти.

На Львовщине, по словам начальника ОВА Максима Козицкого, на Пасху, как и каждый день, комендантский час остается неизменным: с 00:00 до 05:00.

«В настоящее время находиться на улице или в общественных местах можно, только если имеется специальный пропуск. Также на заседании Совета обороны Львовской области решили усилить меры безопасности в местах массового пребывания людей 10–13 апреля. Стражи порядка, СБУ и Нацгвардия будут работать в усиленном режиме и могут попросить вас показать документы», — сообщил Козицкий.

В Одессе и области комендантский час будет действовать в обычном режиме — с 00:00 до 05:00.

На Виннитчине, по сообщению Совета обороны области, запрещены любые массовые мероприятия вне храмов до конца года. Освящение пасхальных корзин будет проходить в течение субботы и воскресенья, чтобы избежать скопления людей.

Прифронтовые и приграничные зоны

Строгие ограничения остаются в регионах с высокой минной опасностью или угрозой атак БпЛА.

Харьков: закрыты для посещения кладбища №13, 15 и 17, а также Мемориал жертвам тоталитаризма.

Харьковская область, Богодуховская громада: запрещено подходить к кладбищам в 5-километровой зоне от границы с РФ. Полный запрет на отдых возле водоемов.

Херсонщина: богослужения во время комендантского часа строго запрещены, исключение — похоронные процессии.

Донетчина: в Дружковке и ряде громад вблизи линии разграничения действует частичный или полный запрет на посещение мест захоронений.

Несмотря на ограничения, большие города пытаются обеспечить логистику для тех, кто планирует навестить родственников или храмы в безопасных зонах.

Как будет работать транспорт на Пасху

Дополнительные маршруты будут запущены в Днепре, Николаеве, Сумах и Тернополе. Там будут курсировать специальные автобусы к открытым кладбищам.

Работа транспорта меняется в Кропивницком. В канун праздника он будет курсировать до 22:00, а в праздничный день начнет работу с пяти утра. Полиция временно ограничит движение транспорта возле отдельных храмов в дни богослужений.

Напомним, Украина выступила с инициативой прекратить огонь на Пасху. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не принимал решений относительно пасхального перемирия с Украиной.

В то же время в Москве не устают утверждать, что, мол, стремятся к миру, и традиционно обвинили Киев в нежелании «принять решение для выхода на мир, а не на перемирие».