Пасха в Днепре: как будут работать церкви и общественный транспорт 24 апреля

Пасха в Днепре: как будут работать церкви и общественный транспорт 24 апреля

В Пасхальную ночь комендантский час в Днепре отменили. Общественный транспорт в городе будет работать круглосуточно, чтобы жители могли добраться до церквей.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

Комендантский час в Днепре на Пасху

Комендантский час в Днепре на Пасху отменен только в ночь на 24 апреля. Вечером в воскресенье она начнется как обычно — в 22:00.

График работы общественного транспорта в Днепре на Пасху

Автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить с интервалом 30-45 минут. С 22:00 до 06:00 будут курсировать 30 городских маршрутов. Уехать можно будет из любого района города.

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Всего в ночь с 23 на 24 апреля в Днепре будут работать 15 автобусных, 8 троллейбусных и 7 трамвайных маршрутов.

Маршрут 124А будет курсировать по сокращенной схеме движения – от жилого массива Каменский (Ломовский) до площади Соборной.

Транспорт будет работать круглосуточно

Как будут работать церкви в Днепре на Пасху

На Пасху в Украине церкви во время комендантского часа будут закрыты. Освящение пасхальных корзин проведут, но с учетом комендантского часа. Об этом сообщили полиция, Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.

Напомним, рашизм в России коснулся даже Пасхи. Там пояса украшают белой буквой Z на зеленой глазури.

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