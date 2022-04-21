Пасха в Днепре: как будут работать церкви и общественный транспорт 24 апреля

В Пасхальную ночь комендантский час в Днепре отменили. Общественный транспорт в городе будет работать круглосуточно, чтобы жители могли добраться до церквей.
Об этом сообщили в областной военной администрации.
Комендантский час в Днепре на Пасху
Комендантский час в Днепре на Пасху отменен только в ночь на 24 апреля. Вечером в воскресенье она начнется как обычно — в 22:00.
График работы общественного транспорта в Днепре на Пасху
Автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить с интервалом 30-45 минут. С 22:00 до 06:00 будут курсировать 30 городских маршрутов. Уехать можно будет из любого района города.
Всего в ночь с 23 на 24 апреля в Днепре будут работать 15 автобусных, 8 троллейбусных и 7 трамвайных маршрутов.
Маршрут 124А будет курсировать по сокращенной схеме движения – от жилого массива Каменский (Ломовский) до площади Соборной.
Как будут работать церкви в Днепре на Пасху
На Пасху в Украине церкви во время комендантского часа будут закрыты. Освящение пасхальных корзин проведут, но с учетом комендантского часа. Об этом сообщили полиция, Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.
Напомним, рашизм в России коснулся даже Пасхи. Там пояса украшают белой буквой Z на зеленой глазури.
Читайте также: