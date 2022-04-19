Пасха в условиях военного времени: график богослужений, которые можно смотреть дистанционно

Пасха в условиях военного времени: график богослужений, которые можно смотреть дистанционно

24 апреля большинство христиан восточного обряда будут праздновать Пасху.

В условиях войны этот праздник лучше провести в безопасном месте. Также выполнять ограничения комендантского часа.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политике.

"Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба по этнополитике и свободе совести напоминают о важности соблюдения ограничений военного положения, в частности правил комендантского часа в вашем регионе – это важно для безопасности! Приглашаем верующих присоединиться дистанционно с молитвой на Пасхальные службы благодаря трансляциям "онлайн", — говорится в сообщении.

Напомним, российские убийцы из Минобороны государства-оккупантки заявили о "провокациях" в пяти областях Украины. Вероятно, захватчики готовятся к Пасхе обстреливать православные храмы.

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