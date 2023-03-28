Пасхальная корзина 2023 года: насколько ударят по кошелькам украинцев цены на продукты

В 2023 году православные христиане празднуют Пасху 16 апреля. Поэтому думать о пасхальной корзине нужно уже сейчас. Сильно ли ударит она по кошелькам украинцев — читайте в материале ТСН.ua.

В последние месяцы цены на продукты постоянно растут. Поэтому неудивительно, что украинцев волнует вопрос, во сколько обойдется пасхальная корзина этого года. Ответ на него в эфире телемаратона дал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам эксперта, стоимость на товары будет расти соотносительно спроса на те или иные продукты. Ведь к праздникам люди начнут покупать все необходимое для пасхальной корзины.

Что касается цены на яйца, то за последний год она выросла примерно на 80%. Однако последние два месяца заметен спад стоимости именно на эти продукты. Возможно, в канун Пасхи будет наблюдаться рост цен. По мнению Олега Пендзина, до 5%.

Эксперт убежден, что традиционные сезонные колебания могут затронуть и борщовый набор. А вот стоимость колбас, сыров и масла, по словам Пендзина, могут показать незначительный рост на 25-30%, что не сильно ударит по кошелькам украинцев. Подобная ситуация ожидает мясо и молочные продукты, где цены могут вырасти на 5-7%.

Ожидать сильной манипуляции ценами не стоит, ведь за последний год доходы упали примерно на 25%.

На алкогольные напитки цены не должны меняться вообще. Эксперт считает, что они уже подорожали месяц назад, поэтому расти пока не будут.

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