Пасхальная корзина: как ее правильно составить, что символизирует каждый продукт

Уже совсем скоро в Украине будут праздновать самый светлый и ожидаемый церковный праздник — Пасха. Что должно быть в пасхальной корзине — читайте в материале ТСН.ua.
Что символизируют продукты в пасхальной корзине: как ее сложить на праздник
В разных регионах Украины состав пасхальной корзины может немного изменяться, но не существенно. Каждый предмет в нем несет символическое значение, о котором следует знать верующим. Что должно быть в пасхальной корзине и почему:
- Пасха — символ гроба Господня;
- Пысанки или пасхальные яйца — означают начало новой жизни, являются одним из главных атрибутов Пасхи;
- Буженина, колбаса, иногда сало – символы жертв, искупающих грехи людей;
- Домашнее сливочное масло – делают его обычно в форме овала или могут заменить круглым сыром;
- Хрен – символизирует силу духа;
- Зажженная свеча – ее вставят в кулич во время службы.
Пасхальную корзину накрывают вышитым полотенцем, желательно созданным собственноручно. Также его можно украсить яркими лентами, веточкой вечнозеленого дерева или весенними цветами, символизирующими вечность.
Очень важно положить в пасхальную корзину столько еды, сколько смогут съесть члены вашей семьи во время Пасхи. Продукты, освященные в церкви, выбрасывать запрещено. Однако вы всегда можете поделиться ими с нуждающимися.
Что нельзя класть в пасхальную корзину
По церковным правилам не разрешено класть в пасхальную корзину алкогольные напитки. Однако в этом правиле исключение — красное церковное вино, символизирующее кровь Христа. Но в каждом храме могут быть свои порядки, поэтому следует заранее узнать о них.
Также в пасхальную корзину не кладут:
- кровяную колбасу;
- драгоценности, украшения, кошелек, ключи, деньги и другие материальные ценности;
- овощам и фруктам не место в корзине;
- не нужно ставить перец и соль;
- запрещены острые предметы типа ножа.
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