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Пасхальная корзина: как ее правильно составить, что символизирует каждый продукт

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
687
Время на прочтение
2 мин
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Пасхальная корзина: как ее правильно составить, что символизирует каждый продукт

Как составить пасхальную корзину: что символизируют продукты в ней? / Фото: pixabay.com

Уже совсем скоро в Украине будут праздновать самый светлый и ожидаемый церковный праздник — Пасха. Что должно быть в пасхальной корзине — читайте в материале ТСН.ua.

Что символизируют продукты в пасхальной корзине: как ее сложить на праздник

В разных регионах Украины состав пасхальной корзины может немного изменяться, но не существенно. Каждый предмет в нем несет символическое значение, о котором следует знать верующим. Что должно быть в пасхальной корзине и почему:

  • Пасха — символ гроба Господня;
  • Пысанки или пасхальные яйца — означают начало новой жизни, являются одним из главных атрибутов Пасхи;
  • Буженина, колбаса, иногда сало – символы жертв, искупающих грехи людей;
  • Домашнее сливочное масло – делают его обычно в форме овала или могут заменить круглым сыром;
  • Хрен – символизирует силу духа;
  • Зажженная свеча – ее вставят в кулич во время службы.

Пасхальную корзину накрывают вышитым полотенцем, желательно созданным собственноручно. Также его можно украсить яркими лентами, веточкой вечнозеленого дерева или весенними цветами, символизирующими вечность.

Очень важно положить в пасхальную корзину столько еды, сколько смогут съесть члены вашей семьи во время Пасхи. Продукты, освященные в церкви, выбрасывать запрещено. Однако вы всегда можете поделиться ими с нуждающимися.

Что нельзя класть в пасхальную корзину

По церковным правилам не разрешено класть в пасхальную корзину алкогольные напитки. Однако в этом правиле исключение — красное церковное вино, символизирующее кровь Христа. Но в каждом храме могут быть свои порядки, поэтому следует заранее узнать о них.

Также в пасхальную корзину не кладут:

  • кровяную колбасу;
  • драгоценности, украшения, кошелек, ключи, деньги и другие материальные ценности;
  • овощам и фруктам не место в корзине;
  • не нужно ставить перец и соль;
  • запрещены острые предметы типа ножа.

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Дата публикации
Просмотры
687
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