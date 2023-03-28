Пасхальная корзина: как ее правильно составить, что символизирует каждый продукт

Уже совсем скоро в Украине будут праздновать самый светлый и ожидаемый церковный праздник — Пасха. Что должно быть в пасхальной корзине — читайте в материале ТСН.ua.

Что символизируют продукты в пасхальной корзине: как ее сложить на праздник

В разных регионах Украины состав пасхальной корзины может немного изменяться, но не существенно. Каждый предмет в нем несет символическое значение, о котором следует знать верующим. Что должно быть в пасхальной корзине и почему:

Пасха — символ гроба Господня;

— символ гроба Господня; Пысанки или пасхальные яйца — означают начало новой жизни, являются одним из главных атрибутов Пасхи;

— означают начало новой жизни, являются одним из главных атрибутов Пасхи; Буженина, колбаса, иногда сало – символы жертв, искупающих грехи людей;

– символы жертв, искупающих грехи людей; Домашнее сливочное масло – делают его обычно в форме овала или могут заменить круглым сыром;

– делают его обычно в форме овала или могут заменить круглым сыром; Хрен – символизирует силу духа;

– символизирует силу духа; Зажженная свеча – ее вставят в кулич во время службы.

Пасхальную корзину накрывают вышитым полотенцем, желательно созданным собственноручно. Также его можно украсить яркими лентами, веточкой вечнозеленого дерева или весенними цветами, символизирующими вечность.

Очень важно положить в пасхальную корзину столько еды, сколько смогут съесть члены вашей семьи во время Пасхи. Продукты, освященные в церкви, выбрасывать запрещено. Однако вы всегда можете поделиться ими с нуждающимися.

Что нельзя класть в пасхальную корзину

По церковным правилам не разрешено класть в пасхальную корзину алкогольные напитки. Однако в этом правиле исключение — красное церковное вино, символизирующее кровь Христа. Но в каждом храме могут быть свои порядки, поэтому следует заранее узнать о них.

Также в пасхальную корзину не кладут:

кровяную колбасу;

драгоценности, украшения, кошелек, ключи, деньги и другие материальные ценности;

овощам и фруктам не место в корзине;

не нужно ставить перец и соль;

запрещены острые предметы типа ножа.

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