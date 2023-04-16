Пасхальное богослужение в Украинской греко-католической церкви: онлайн-трансляция

В этом году из-за российской агрессии в Украине и возможных провокаций оккупантов верующих просят не идти в храмы, а присоединяться к богослужениям онлайн.
Православные и греко-католики в Украине в эти выходные отмечают один из самых больших праздников церковного календаря — Воскресение Христово.
Освятить пасхи в главном храме греко-католиков в столице можно было уже в субботу 15 апреля в 15:00.
Пасхальная утренняя служба в соборе начнется в 7:30 в воскресенье, после которой состоится освящение куличей.
Онлайн-трансляция службы будет доступна на YouTube-канале.
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