Пасхальное богослужение в Украинской греко-католической церкви: онлайн-трансляция

В этом году из-за российской агрессии в Украине и возможных провокаций оккупантов верующих просят не идти в храмы, а присоединяться к богослужениям онлайн.

Православные и греко-католики в Украине в эти выходные отмечают один из самых больших праздников церковного календаря — Воскресение Христово.

Освятить пасхи в главном храме греко-католиков в столице можно было уже в субботу 15 апреля в 15:00.

Пасхальная утренняя служба в соборе начнется в 7:30 в воскресенье, после которой состоится освящение куличей.

Онлайн-трансляция службы будет доступна на YouTube-канале.

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