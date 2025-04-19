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- Украина
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Пасхальный обмен пленными: кого удалось вернуть из российской неволи
Среди освобожденных — ребята, защищавшие от врага Донецк, Луганск, Запорожскую, Херсонскую области и город Мариуполь.
Среди освобожденных из российского плена 277 украинских защитников большинство составляют молодые люди после 2000 года рождения.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ).
«246 воинов возвращены в рамках обмена пленными, еще 31 человек удалось освободить вне обмена», - отметили в сообщении.
На родину удалось вернуть защитников из гарнизона Мариуполя, нацгвардейцев, военных моряков, воинов ТРО, Государственной специальной службы транспорта, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем.
«Своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, находившаяся в неволе с мая 2022 года», - сообщили в КШПОВ.
Среди освобожденных - ребята, защищавшие от врага Донецк, Луганск, Запорожскую, Херсонскую области и город Мариуполь.
К рядовому и сержантскому состав принадлежат 268 освобожденных, возвращены также девять офицеров.
Освобожденные защитники получат необходимую медицинскую помощь.
Все освобожденные пройдут медицинское освидетельствование, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, а также получат все выплаты денежного довольствия за все время пребывания в плену и единовременную материальную помощь.
Украина обеспечивает для освобожденных реабилитацию и реинтеграцию в общество после продолжительной изоляции в российской неволе.
В КШПОВ напомнили, что нынешний обмен четвертый в этом году и 63-й с начала полномасштабного вторжения.
Только в этом году из российской неволи удалось вернуть домой 596 украинцев в рамках обменов и 53 защитника освобождены вне обмена.
В рамках переговорного процесса и обменов от марта 2022 года Координационным штабом освобождено 4552 украинских граждан. Вне обменов дополнительно освобождены из российской неволи 529 человек.
Напомним, в Украину вернули тела 909 павших защитников по результатам проведенных репатриационных мероприятий.