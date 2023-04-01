"Мерседес на ВСУ": возле Киево-Печерской Лавры проходит митинг против УПЦ МП (видео)

Возле Киево-Печерской Лавры граждане собрались на акцию с требованием выселить представителей УПЦ Московского патриархата из украинской святыни.

Об этом сообщает Радио "Свобода".

Несколько сотен участников акции пришли в Киево-Печерскую Лавру. В руках у протестующих украинские флаги, а также плакаты за надписями "паша в рашу", "московский патриархат — за российским кораблем", "долой московских попов". При этом они скандируют: "Мерседес на ВСУ".

У входа в лавру собралось небольшое количество представителей УПЦ МП, устроивших молебен. Священники Московского патриархата выставили колонки и пытаются перекричать протестующих.

Напомним, ранее сообщалось, что избрание меры пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу Лебедю в Шевченковском суде было переназначено на сегодня, 1 апреля.

Кроме того, ранее информировали, что 1 апреля СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ (МП) Павлу, в его резиденции проходит обыск (фото).

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