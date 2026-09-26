Паспорт-книжечка без нового фото: украинцам напомнили о важных изменениях

Паспорт-книжечка / © УНИАН

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Украинцы, пользующиеся паспортом в форме книжечки, должны вклеивать новую фотографию после достижения 25 и 45 лет. В то же время, через военное положение для части таких документов действуют особые правила.

Об этом сообщает Центр предоставления административных услуг, передает «Судебно-юридическая газета».

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Если срок вклеивания фото выпал на период после начала полномасштабного вторжения или непосредственно перед ним, отсутствие новой фотографии не означает автоматической недействительности паспорта.

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Когда нужно вклеивать фотографию

По общему правилу владелец паспорта-книжечки должен вклеить актуальное фото в течение 30 календарных дней после достижения 25 или 45 лет.

Если этого не сделать в установленный срок, документ по общему правилу считается недействительным и его необходимо обменять на ID-карту.

Что изменилось из-за военного положения

Для людей, не успевших обновить фотографию из-за начала полномасштабной войны, предусмотрен отдельный порядок.

Если установленный срок для вклеивания фото наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 или после этой даты, паспорт-книжечка продолжает удостоверять личность в течение действия военного положения.

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После прекращения или отмены военного положения владельцу такого документа предоставит 30 календарных дней, чтобы вклеить актуальную фотографию или обменять паспорт-книжечку на ID-карту.

Где вклеить фото и сколько это стоит

Вклеить фотографию в паспорт-книжечку можно через ЦНАП. Услуга бесплатная.

При желании вместо обновления фотографии можно сразу перейти на ID-карту. Обмен паспорта-книжечки на ID-карту также можно оформить через ЦНАП.

В 2026 году стоимость оформления ID-карты составляет:

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618 грн — обычное оформление;

988 грн — срочное оформление.

Напомним, что отсутствие фотографии в паспорте-книжечке после 25 или 45 лет не всегда означает, что документ уже недействителен.

Украинцев призывают учитывать, когда именно настал срок для вклеивания фото и подпадает ли документ под правила, установленные на период военного положения.

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