Паспорт женщины, вид мужчины: на границе с Польшей поймали "Иванку" (фото)

На границе с Польшей поймали уклониста "Иванку".

Об этом сообщила Госпогранслужба.

"Во время проверки поезда в польский город Холм один из пассажиров предоставил паспорт гражданки Украины на имя Иванка. Однако внешность пассажира слишком напоминала мужскую. Чтобы убедить пограничников, что он действительно женщина, путешественник предъявил свидетельство о рождении, якобы полученное повторно после изменения имени и пола. После дополнительной проверки путешественник понял, что пора признаваться: он, 25-летний мужчина, никаких операций не проводил, и даже не планировал. Его цель — только пересечь границу", — говорится в сообщении.

Документы псевдоИванки / Фото: Госпогранслужба Украины

Свидетельство о рождении "Иванки" / Фото: Госпогранслужба Украины

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения уведомлена Нацполиция. За попытку незаконного пересечения государственной границы составлен админпротокол.

Напомним, на границе с Молдовой мужчина внезапно "исцелился" от серьезного недуга.

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