Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Паспорт женщины, вид мужчины: на границе с Польшей поймали "Иванку" (фото)

Паспорт женщины, вид мужчины: на границе с Польшей поймали "Иванку" (фото)

25-летний мужчина признался, что под видом женщины хотел уехать в Польшу / Фото: Госпогранслужба Украины

В итоге 25-летний мужчина признался, что его цель – лишь пересечь границу.

На границе с Польшей поймали уклониста "Иванку".

Об этом сообщила Госпогранслужба.

"Во время проверки поезда в польский город Холм один из пассажиров предоставил паспорт гражданки Украины на имя Иванка. Однако внешность пассажира слишком напоминала мужскую. Чтобы убедить пограничников, что он действительно женщина, путешественник предъявил свидетельство о рождении, якобы полученное повторно после изменения имени и пола. После дополнительной проверки путешественник понял, что пора признаваться: он, 25-летний мужчина, никаких операций не проводил, и даже не планировал. Его цель — только пересечь границу", — говорится в сообщении.

Документы псевдоИванки / © Госпогранслужба Украины
Документы псевдоИванки / Фото: Госпогранслужба Украины
Свидетельство о рождении
Свидетельство о рождении "Иванки" / Фото: Госпогранслужба Украины

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения уведомлена Нацполиция. За попытку незаконного пересечения государственной границы составлен админпротокол.

Напомним, на границе с Молдовой мужчина внезапно "исцелился" от серьезного недуга.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Мобилизация в Украине 2024
Следующая публикация