Паспорта РФ и уголовники в монастырях: что обнаружили во время новых обысков епархий УПЦ МП (фото)

В частности, в мужском монастыре УПЦ МП в Житомирской области разоблачены бывшие уголовники, которые поддерживают связь с россиянами.

СБУ провела обыски в епархиях УПЦ (МП) на территории четырех областей – в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На территории епархий обнаружены русские паспорта, пропагандистская литература, "документы" оккупационных администраций и флаги террористических "ЛДНР".

Херсон

Во время захвата Херсона местный архимандрит и настоятель Успенского собора присутствовал в Кремле во время объявления Путиным "аннексии" четырех украинских регионов.

За несколько дней до деоккупации священник-коллаборант в сопровождении россиян бежал в другие захваченные районы юга Украины.

На территории собора СБУ обнаружила коллекцию икон, похищенных россиянами из здания почетного консула Литовской Республики во время оккупации Херсона.

В ходе обыска церковных помещений были найдены пропуска, выписанные на имя "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" и российские паспорта местных священников. Эти паспорта духовенство Московского патриархата получило в этом году во время оккупации Херсона.

Было возбуждено уголовное производство по ст. "государственная измена, совершенное в условиях военного положения".

Черкасская область

В Красногорском Свято-Покровском женском монастыре в Черкасской области обнаружен флаг так называемой "Новороссии" и библиотека с пропагандистской литературой российских авторов.

Житомирщина

На территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачены бывшие уголовники, поддерживающие связь с россиянами. Эти контакты проверяет СБУ.

В еще одном монастыре Житомирщины обнаружили человека, который с 2020 года находится в общегосударственном розыске как без вести пропавший.

Волынь

В ходе осмотра помещений Свято-Николаевского Нилецкого монастыря (Ковельский район Волынской области) найдены тексты молитв за страну-агрессора и российские "учебники", в которых восхваляют путинский режим.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу.

Почему власти проводят обыски в структурах УПЦ МП

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что Украина обеспечит духовную независимость своих граждан и поручил СНБО выполнить ряд шагов по выполнению этого решения. 2 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России. В этом списке может оказаться и УПЦ МП.

Ее глава митрополит Онуфрий и ведущие иерархи уверяют, что не имеют отношения к РПЦ и патриарху Кириллу, открыто поддерживающему войну и убийства украинцев. В мае в киевском монастыре в Феофании УПЦ МП даже собралась на Собор, в котором заявила о якобы разрыве с РПЦ. В то же время Онуфрий не стал официально объявлять автокефалию. За полгода УПЦ МП так и не опубликовала свой устав, о котором упоминал в обращении президент Зеленский. В этом документе должно быть четко отмечено, что конфессия не связана с Москвой.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, что де-факто связь УПЦ МП с Москвой остается.

В то же время многие священнослужители УПЦ МП поддерживают российскую агрессию, а на оккупированных территориях открыто сотрудничают с врагом. В частности, главы епархии в Сумской (Буринская) и Харьковской (Изюмская) бежали в РФ после деоккупации этих регионов. Оказавшиеся на оккупированной территории руководители епархий открыто сотрудничают с врагом.

За прошедшие недели СБУ провела обыски в ряде епархий УПЦ МП по всей Украине. Так, обыски состоялись в Винницкой, Кировоградской, Закарпатской, Черновцах, Ивано-Франковске, Ровенской, Полтавской, Почаевской лавре (Тернопольская область), Киево-Печерской лавре. Там обнаружили пропагандистскую литературу, российские деньги и паспорта.