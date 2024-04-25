Паспортные сервисы госпредприятия "Документ" не входят в МИД – заявление ведомства

Запрет выдачи паспортов мужчинам призывного возраста за границей не касается консульств, отметили в Министерстве иностранных дел.

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили, что государственное предприятие "Документ", которое также имеет заграничные отделения, не входит в сферу их управления.

Об этом сообщается на странице МИД в Facebook.

ГП "Документ" не является частью системы МИД, дипломатической или консульской службы, а входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины, пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Поэтому консульские услуги МИД предоставляются гражданам только в иностранных дипломатических учреждениях, а именно в посольствах, генеральных консульствах и консульствах Украины.

Также в МИД обратили внимание, что постановление Кабинета Министров Украины №443 от 23 апреля 2024 года об изменениях в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ".

В то же время, как указано в постановлении КМУ, пересылка таких паспортов в обособленное подразделение ГТС или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для выдачи не будет осуществляться. Граждане не смогут получить подобные паспорта в заграничных дипломатических учреждениях Украины.

"Порядок работы консульской службы МИД Украины остается без изменений. Больше информации о временном ограничении приема новых заявлений на совершение консульских действий от находящихся за рубежом мужчин 18-60 лет доступны по ссылке: https://cutt.ly/Cw6aP7g6 ", – говорится в сообщении МИД.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины объяснило, как долго не будет предоставлять консульские услуги мужчинам мобилизационного возраста.

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