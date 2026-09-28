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Паспортный сервис закрывает прием на три дня: кого это касается
Паспортный сервис до 30 сентября не будет принимать граждан из-за технических работ. Что будет с записями и готовыми документами.
Отделы паспортного сервиса временно прекратят прием граждан до 30 сентября. Причина — проведение регламентных технических работ.
Об этом сообщили в паспортном сервисе.
В указанные дни граждане не смогут воспользоваться услугами при личном приеме. В то же время выдача уже готовых документов будет производиться в соответствии с обычным графиком работы отделений.
Что будет с электронной очередью
Отменять записи в электронную очередь не нужно. Все записи остаются действительными, однако прием по ним перенесут на другую дату.
В Паспортном сервисе отметили, что специалисты свяжутся с посетителями, чтобы согласовать новые дату и время приема.
Гражданам, которые имели запись на 28-30 сентября, не нужно повторно зарегистрироваться в электронной очереди — с ними должны связаться для переноса визита.
Напомним, РФ хочет выбить дата-центры и оставить Киев без связи. По мнению киберэксперта Константина Корсуна, атаки реактивными БПЛА по дата-центрам — это еще не все. Ключевыми целями для врага по-прежнему остаются энергетика и топливный сектор.