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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Паспортный сервис закрывает прием на три дня: кого это касается

Паспортный сервис до 30 сентября не будет принимать граждан из-за технических работ. Что будет с записями и готовыми документами.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Паспортный сервис закрывает прием на три дня: кого это касается

Паспортный сервис / © УНІАН

Отделы паспортного сервиса временно прекратят прием граждан до 30 сентября. Причина — проведение регламентных технических работ.

Об этом сообщили в паспортном сервисе.

В указанные дни граждане не смогут воспользоваться услугами при личном приеме. В то же время выдача уже готовых документов будет производиться в соответствии с обычным графиком работы отделений.

Что будет с электронной очередью

Отменять записи в электронную очередь не нужно. Все записи остаются действительными, однако прием по ним перенесут на другую дату.

В Паспортном сервисе отметили, что специалисты свяжутся с посетителями, чтобы согласовать новые дату и время приема.

Гражданам, которые имели запись на 28-30 сентября, не нужно повторно зарегистрироваться в электронной очереди — с ними должны связаться для переноса визита.

Напомним, РФ хочет выбить дата-центры и оставить Киев без связи. По мнению киберэксперта Константина Корсуна, атаки реактивными БПЛА по дата-центрам — это еще не все. Ключевыми целями для врага по-прежнему остаются энергетика и топливный сектор.

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