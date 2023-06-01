Пассажирка скончалась на месте, а водитель — в больнице: последствия ДТП в Житомирской области

На трассе не разминулись две машины.

На автодороге Глубочица-Станышевка, близ села Левкова в Житомирском районе, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

На трассе столкнулись автомобили Ford Mondeo и Deawoo Lanos. В результате ДТП пассажирка Deawoo Lanos погибла на месте происшествия. Оба водителя с травмами были госпитализированы.

"К сожалению, через несколько часов водитель Deawoo Lanos скончался в больнице", — отметили в полиции.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Ранее стало известно, что на Тернопольщине вблизи села Горинка Кременецкого района на автодороге М19 произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и автобус, совершавший маршрут "Ровно-Черновцы". Погибли два человека.

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