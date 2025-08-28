ТСН в социальных сетях

Украина
301
1 мин

Пассажиропоток на границах: как повлияло разрешение на выезд мужчин 18-22 лет

В Госпогранслужбе отметили, что в летний период в будни государственную границу в обоих направлениях пересекает в среднем 125-135 тысяч человек в сутки.

Богдан Скаврон
Пункт пропуска на границе

Большой пассажиропоток на западных границах Украины является традиционным для летнего сезона, а разрешение на выезд мужчин 18-22 лет не повлияло на его увеличение.

В этом уверяют в пресс-службе ГПСУ.

«Летний сезон еще продолжается, поэтому общий пассажиропоток по-прежнему остается высоким. Традиционно он растет накануне и в выходные дни», — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что в летний период в будни государственную границу в обоих направлениях пересекает в среднем 125-135 тысяч человек в сутки, в выходные этот показатель достигает 150 тысяч человек в сутки.

«Для примера в весенние месяцы в будни он держался на уровне 75-80 тысяч человек», — отметили в ГПСУ.

Украинские пограничники напомнили, что информация о загруженности пунктов пропуска на западном участке границы регулярно обновляется на странице Западного регионального управления в Facebook.

Напомним, 26 августа Кабинет министров обновил порядок пересечения госграницы, позволив мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать из Украины во время военного положения.

Для выезда за границу украинским мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно нужен будет военно-учетный документ. Он может быть либо бумажным, либо электронным.

301
