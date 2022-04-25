Пассажирские перевозки остаются убыточными: в "Укрзалізниці" рассказали, будут ли повышать цены на билеты

Пассажирские перевозки остаются убыточными: в "Укрзалізниці" рассказали, будут ли повышать цены на билеты

Проезд в большинстве поездов уже платный, но из больших городов продолжают вывозить людей эвакуационные поезда, где проезд бесплатный.

"Укрзалізниця" пока не планирует повышать цены на проезд в поездах.

Об этом 25 апреля в эфире телемарафона "Единые новости" сказал глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин.

"Пассажирские перевозки были и остаются убыточными, и будут оставаться убыточными в ближайшее время. Но в мирное время мы всегда являлись опорой экономики для страны и боролись за свою экономику. Сейчас мы понимаем, что мы стали опорой безопасности страны. И нам нужно в первую очередь беспокоиться о безопасность нашего населения. Поэтому нет, мы не планируем повышать цены на билеты для пассажиров. Более того, у нас есть хорошая кооперация, хорошая поддержка Кабинета министров, президента Украины. И я считаю, что с такой поддержкой от власти нам не придется повышать цены на билеты на пассажирские перевозки", — сказал Камышин.

Сейчас проезд в большинстве поездов платный, но эвакуационные поезда из больших городов все еще бесплатны.

Напомним, что АО "Укрзалізниця" обновила информацию о поездах, которые 25 апреля курсируют с опозданием из-за повреждений железнодорожных станций в результате обстрелов оккупантами.