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Пассажирские поезда отправляются с задержками из-за обстрелов — Укрзализныця

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Пассажирские поезда отправляются с задержками из-за обстрелов — Укрзализныця

"Укрзализныця"

Укрзализныця сообщает, что пассажирские поезда отправляются с задержками из-за повреждения контактной сети в результате обстрелов 27 февраля вблизи Центрального вокзала Киева.

"Просим следить за табло вокзала и внимательно слушать объявление", — пишет пресс-служба Укрзализныци.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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