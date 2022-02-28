Пассажирские поезда отправляются с задержками из-за обстрелов — Укрзализныця

Укрзализныця сообщает, что пассажирские поезда отправляются с задержками из-за повреждения контактной сети в результате обстрелов 27 февраля вблизи Центрального вокзала Киева.

"Просим следить за табло вокзала и внимательно слушать объявление", — пишет пресс-служба Укрзализныци.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: