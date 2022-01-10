Пассажирский самолет, следовавший из Стамбула, не смог приземлиться в Харькове: в чем причина

Пассажирский самолет, следовавший из Стамбула, не смог приземлиться в Харькове: в чем причина

Причина – погодные условия, а именно густой туман и плохая видимость.

В Харькове из-за сложных погодных условий отменили рейс авиакомпании Pegasus Airlines, совершавший рейс из Стамбула. Из-за сложных погодных условий пилот судна был вынужден вернуться в Турцию.

Об этом говорится в расписании, опубликованном на сайте харьковского аэропорта.

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Как сообщила пресс-служба компании местному изданию Newsroom, рейс самолета, который должен был приземлиться в Международном аэропорту "Харьков" в 14:45, сначала перенесли на 17:00, а затем и вовсе отменили. Также среди отмененных числился рейс в обратном направлении, который должен был стартовать в 15:45.

Объясняют, что причиной отмены рейса стали погодные условия — густой туман и плохая видимость. Поэтому борт вернулся в Стамбул. Как говорят в пресс-центре аэропорта, другие самолеты сейчас прилетают и улетают по расписанию.

Ранее сообщалось, из-за технической неисправности из Польши не смог вылететь самый большой самолет в мире — украинский Ан-225 "Мрия".

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