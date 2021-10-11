Пассажиры маршрутки вылетали из окна на дорогу: детали страшной смертельной ДТП в Одесской области

Два человека погибли.
В Одесской области в маршрутку на полном ходу увигналася фура: двое погибших и девять пострадавших.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 октября.
Маршрутка остановилась на трассе, чтобы подобрать пассажиров. В этот момент грузовик MAN на большой скорости врезался в автобус. Удар был такой силы, что бус вылетел на обочину и перевернулся на бок. Пассажиры из салона вылетели из окна прямо на дорогу.
Пострадавших, среди которых и подросток, с многочисленными переломами и ранами госпитализировали. На месте же погибли два человека. Они в момент удара именно садились в маршрутку. Среди них — 35-летняя многодетная женщина. После смерти мужа женщина сама воспитывала пятерых детей, теперь осиротели.
Как сообщалось, вечером 9 октября на Броварском проспекте в Киеве произошла серьезная авария с участием маршрутки и легкового автомобиля. В результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным автобусом №322 "Киев-Бровары", маршрутка протаранила столб, перевернулась и буквально раскололась.