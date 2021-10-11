Пассажиры маршрутки вылетали из окна на дорогу: детали страшной смертельной ДТП в Одесской области

Пассажиры маршрутки вылетали из окна на дорогу: детали страшной смертельной ДТП в Одесской области

Два человека погибли.

В Одесской области в маршрутку на полном ходу увигналася фура: двое погибших и девять пострадавших.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 октября.

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Маршрутка остановилась на трассе, чтобы подобрать пассажиров. В этот момент грузовик MAN на большой скорости врезался в автобус. Удар был такой силы, что бус вылетел на обочину и перевернулся на бок. Пассажиры из салона вылетели из окна прямо на дорогу.

Пострадавших, среди которых и подросток, с многочисленными переломами и ранами госпитализировали. На месте же погибли два человека. Они в момент удара именно садились в маршрутку. Среди них — 35-летняя многодетная женщина. После смерти мужа женщина сама воспитывала пятерых детей, теперь осиротели.

Новости Украины: в Одесской области в маршрутку на полном ходу вогналась фура

Как сообщалось, вечером 9 октября на Броварском проспекте в Киеве произошла серьезная авария с участием маршрутки и легкового автомобиля. В результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным автобусом №322 "Киев-Бровары", маршрутка протаранила столб, перевернулась и буквально раскололась.

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