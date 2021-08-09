Пассажиры почти делали шпагат: новый элитный поезд "Киев-Одесса" в свой первый рейс попал в скандал (видео)

Пассажиры почти делали шпагат: новый элитный поезд "Киев-Одесса" в свой первый рейс попал в скандал (видео)

Людям с чемоданами пришлось запрыгивать в тамбур поезда.

Новый поезд №287 сообщением "Киев-Одесса" от "Укрзализныци" попал в скандал в свой первый рейс. Оказалось, его вагоны не получают Перона на пол метра.

Об этом сообщают в соцсети.

"Из Киева в Одессу отправился первый рейс элитного поезда. И все бы ничего, но работники УЗ подали его к высокому Перона Киевского вокзала, не подходит для новых вагонов. Пассажирам буквально приходилось делать шпагат, чтобы переступить дыру между поездом и перроном", — рассказывают очевидцы.

Новый элитный поезд "Киев-Одесса" в свой первый рейс попал в скандал

Пользователи в Сети высказали мнения по поводу увиденного:

Кажется, так всегда было.

А в чем проблема сделать шпагат?

А если у человека инвалидность? Ей даже на ступеньку трудно ступить .... Что скажете сидеть только дома? Человек купил билет (далеко недешевый) и зайти не может в вагон.

Вагоны этого поезда могут эксплуатироваться на европейской колее, поэтому расстояние к перрону больше.

Напомним, что элитный поезд "Киев-Одесса" начал курсировать с сегодняшнего дня, 9 августа. В каждом купе поезда предусмотрен умывальник, также в вагоне есть пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка. Места продаются по принципу СВ: два пассажира на одно купе.

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