Пассажиры почти делали шпагат: новый элитный поезд "Киев-Одесса" в свой первый рейс попал в скандал (видео)

Людям с чемоданами пришлось запрыгивать в тамбур поезда.
Новый поезд №287 сообщением "Киев-Одесса" от "Укрзализныци" попал в скандал в свой первый рейс. Оказалось, его вагоны не получают Перона на пол метра.
Об этом сообщают в соцсети.
"Из Киева в Одессу отправился первый рейс элитного поезда. И все бы ничего, но работники УЗ подали его к высокому Перона Киевского вокзала, не подходит для новых вагонов. Пассажирам буквально приходилось делать шпагат, чтобы переступить дыру между поездом и перроном", — рассказывают очевидцы.
Пользователи в Сети высказали мнения по поводу увиденного:
- Кажется, так всегда было.
- А в чем проблема сделать шпагат?
- А если у человека инвалидность? Ей даже на ступеньку трудно ступить .... Что скажете сидеть только дома? Человек купил билет (далеко недешевый) и зайти не может в вагон.
- Вагоны этого поезда могут эксплуатироваться на европейской колее, поэтому расстояние к перрону больше.
Напомним, что элитный поезд "Киев-Одесса" начал курсировать с сегодняшнего дня, 9 августа. В каждом купе поезда предусмотрен умывальник, также в вагоне есть пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка. Места продаются по принципу СВ: два пассажира на одно купе.