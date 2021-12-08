Пассажиры в крови, много скорых: появилось видео жуткого ДТП с участием рейсового буса под Тернополем

Пассажиры в крови, много скорых: появилось видео жуткого ДТП с участием рейсового буса под Тернополем

Спасатели деблокировали пострадавших.

Под Тернополем в среду, 8 декабря, произошло ДТП, в котором по данным полиции, пострадало 9 человек. В сети показали видео, как окровавленных пассажиров деблокировали из изуродованной маршрутки.

Об этом сообщили в ГСЧС в Тернопольской области.

ГСЧС в Тернопольской области

"Спасатели провели деблокировку пострадавших и передали работникам экстренной медицинской помощи. Также сотрудники ГСЧС предприняли меры, направленные на предотвращение возникновения пожара", — говорится в сообщении.

ГСЧС в Тернопольской области

Спасатели опубликовали оперативное видео с места происшествия. На нем видно, как пострадавших деблокируют из изуродованного микроавтобуса и передают медикам.

ГСЧС в Тернопольской области

На месте ДТП работало много карет скорой медицинской помощи. По данным ГСЧС в Тернопольской области, в ДТП пострадали 10 человек.

Осторожно, видео 18+

Напомним, на трассе под Тернополем в среду, 8 декабря, столкнулись рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Passat.