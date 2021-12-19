Пастора заподозрили в пьянстве: оказалось, что его организм самостоятельно производит алкоголь и пьянеет.

Пастора заподозрили в пьянстве: оказалось, что его организм самостоятельно производит алкоголь и пьянеет.

У мужчины диагностирован редкий синдром.

В США жена боялась, что ее муж-пастор тайно пил, прежде чем врачи диагностировали у него редкую болезнь, во время которой углеводы в организме превращаются в алкоголь всякий раз, когда он их потребляет.

Об этом сообщает DailyMail.

У 37-летнего церковного пастора Адама Стампа из Питтсбурга, штат Пенсильвания, диагностировали редкий синдром автопивоваренного завода.

Его жена Яна была уверена, что ее муж ведет "двойную жизнь" и тайно употребляет алкоголь. Однажды данные алкотестера, когда пастор был за рулем, показали, что в его крови достаточно алкоголя, хотя все утро супруги провели в церкви и не потребляли никаких алкогольных напитков. Иногда мужчина не мог себя контролировать, его приходилось успокаивать.

"Было несколько случаев, когда моя жена искала меня, и я был в незнакомых местах, таких как сад или лежал на полу, не помня, как я туда попал", — рассказал Стамп.

После посещения врачей все стало на свои места. У мужчины обнаружили редкий синдром "автопиварного завода" – его организм сам научился производить алкоголь и пьянеть.

Синдром автопиварного завода, также известный как синдром кишечного брожения или эндогенное брожение этанола, является редким состоянием, которое заставляет организм превращать углеводы в алкоголь в желудке.

Сейчас пастор сидит на серьезной диете без углеводов.

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