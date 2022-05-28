Патриарх Эпифаний разъяснил хитрость УПЦ относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы"

В Православной церкви Украины сообщили, что настоящая цель Собора, на котором было принято решение о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви от русской – это изменить отношение к себе украинского общества без разрыва отношений с Русской православной церковью.

Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний подчеркнул, что ни один принцип нового устава на Соборе не был объявлен, поскольку независимость и самостоятельность УПЦ в управлении была объявлена еще в 1990 году.

Об этом глава Православной церкви Украины Эпифаний рассказал в эфире совместного телемарафона в субботу, 28 мая.

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"В общем, что касается российской агрессии, мы видим, что они максимально мягкие и округлые. О независимости и самостоятельности – эта независимость и самостоятельность в управлении была объявлена еще в 1990 году. И ни одного принципа нового устава на этом Соборе не было объявлено. Как мы слышим и читаем, что выразили несогласие с позицией Кирилла Гундяева, но этого мало, потому что он благословляет убивать украинцев … И просто выразить несогласие с позицией – я считаю, что этого немного мало… Поэтому сейчас трудно говорить, пока еще не опубликовано окончательно решение этого Собора, не опубликованы внесенные изменения в устав", — отметил настоятель ПЦУ.

В то же время в Православной церкви приветствуют желание УПЦ к диалогу. В ПЦУ призвали представителей Украинской православной церкви к более решительным действиям по созданию единой автокефальной православной церкви.

"Но мы приветствуем желание к диалогу, которое было заявлено нами на архиерейском Соборе — мы призывали наших собратьев с УПЦ к диалогу, но без предварительных условий и тем более ультиматумов. Мы призываем и дальше к более решительным действиям иерархов УПЦ Московского патриархата для того, чтобы мы каноническим жертвой образовали единую автокефальную православную церковь. А эта церковь есть, которая имеет Томос — Православная Церковь Украины. Поэтому мы открыты к диалогу, мы открыты к дальнейшим шагам, поэтому ожидаем от них следующих шагов по диалогу", — сказал глава ПЦУ.

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Настоятель объяснил, де-факто связь УПЦ с Москвой остается, а де-юре Украинская православная церковь хочет избежать закона 2662, который призван переименовать их, ведь у них есть свой руководящий центр в стране-агрессорке России.

"К сожалению, что мы прочитали в этих решениях Собора, что они сохраняют единство с убийцей, патриархом Кириллом, который благословляет убивать украинцев. К сожалению, они не возобновили отношения со Вселенским патриархатом, а наоборот подтвердили все предыдущие свои решения. Поэтому с тем, кто благословляет войну, не сохраняется связь, а с тем, кто молится за украинских защитников, молится за мир и победу Украины, отношения не восстановлены, поэтому де-факто мы видим, что связь с Москвой остается, а где- юре у них есть желание, чтобы избежать закона 2662, который призван переименовать их, ведь у них есть свой руководящий центр в стране-агрессорке", — рассказал Эпифаний.

Как сообщалось, московский Патриарх Кирилл продолжает поддерживать убийства и зверства российских кафиров в Украине. Священнослужитель каждый раз придумывает новые оправдания для зверств военных РФ против украинцев. В частности, он заявил: "Россия – миролюбивая страна", а служба в армии России – это "подвиг".

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