Патриарх Филарет госпитализирован: что известно

Патриарх Филарет госпитализирован в Киеве.

Об этом сообщил Митрополит Белоцерковский Евстратий в Facebook.

«Киевская Митрополия ПЦУ сообщает, что 9 марта 2026 года в связи с ухудшением состояния здоровья из-за обострения хронических болезней Святейший Патриарх Филарет был госпитализирован в медицинское учреждение в Киеве», — написал он.

Киевская митрополия ПЦУ призывает всеукраинскую паству преподносить усиленные молитвы за здоровье Святейшего Патриарха Филарета.

Отметим, Патриарху Филарету сейчас 97 лет. Он родился 23 января 1929 года.

Примирение с Митрополитом Епифанием

Напомним, 5 ноября Митрополит Епифаний встретился в своей резиденции с Патриархом Филаретом. В это время они фактически примирились. Митрополит Епифаний подчеркнул, что достижения Церкви стали крепким фундаментом, который уже не смогут разрушить никаких врагов.

«Слава Богу, что мы можем так общаться. Нужно проявлять любовь и постоянно благодарить Бога за все Его благодеяния», — подчеркнул Святейший Патриарх Филарет. «Бог есть любовь. В Царстве Божьем царит любовь, Бог из любви сотворил мир, пострадал. Поэтому и мы должны любить друг друга».

Почему раньше произошел раскол

На Объединительном соборе в декабре 2018 года УПЦ КП, УАПЦ и часть УПЦ МП объединились в новую церковную организацию — ПЦУ, впоследствии получившую от Вселенского патриарха Томос об автокефалии (независимость). Однако эксочельщику УПЦ КП Филарету не понравилось, что он не стал главой новой церкви, поэтому решил выйти из состава ПЦУ и объявил о «восстановлении» УПЦ КП. Его поддержали только два иерарха из России. ВТО во главе с митрополитом Епифанием такого решения не признала. УПЦ КП — это малочисленная структура, которая почти не имеет приходов, кроме Владимирского собора в Киеве.