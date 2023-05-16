Патриарх Кирилл аннексировал Бердянскую епархию УПЦ МП и назначил туда своего "смотрящего"

"Надзиратель" за бердянскими священниками Московского патриархата должен прибыть аж из Сибири.

Глава РПЦ патриарх Кирилл провел заседание синода Московского патриархата, на котором перевел в свое прямое подчинение Бердянскую епархию УПЦ МП, расположенную на оккупированной территории.

Об этом идет речь на сайте РПЦ.

"Принять Бердянскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви", – говорится в сообщении.

Отметим, что, хотя УПЦ МП является составной частью Русской православной церкви (иерархи УПЦ МП это отрицают), руководителей церковно-административных единиц – епархий на территории Украины назначал Онуфрий и синод УПЦ МП. Соответственно, украинские епархии по согласию Москвы подчинялись Онуфрию.

Однако Кирилл в обход Онуфрия забрал Бердянскую епархию в свое прямое подчинение и без согласия УПЦ МП назначил ей нового руководителя, который должен приехать из далекого сибирского города Искитим (Новосибирская область). В Сети уже шутят, успеет ли он доехать до Бердянска на фоне слухов о предстоящем контрнаступлении ВСУ.

Митрополит Бердянский УПЦ МП Ефрем покинул оккупированные территории и выехал за границу. По информации в Сети, он не захотел сотрудничать с россиянами.

Также Кирилл запретил вспоминать за богослужением имя митрополита Онуфрия. В УПЦ МП эту информацию не комментируют.

В прошлом году глава РПЦ отобрал у Онуфрия крымские епархии и Ровенковскую епархию на Донбассе.

Напомним, патриарх Кирилл начал "Всероссийский молебен о победе" над Украиной.

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