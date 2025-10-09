"Патриарх Кирилл благословил": после российских обстрелов горит храм УПЦ МП

Россияне попали в храм УПЦ МП в Константиновке / © скриншот с видео

Днем в четверг, 9 октября, российские войска нанесли удар по городу Константиновке Донецкой области. В результате попадания в одном из храмов города возник сильный пожар .

Об этом сообщил украинский блоггер и журналист Денис Казанский в Telegram.

В результате российских обстрелов занялся Свято-Успенский храм УПЦ МП. Журналист в своем сообщении прокомментировал цинизм удара россиян по объекту, принадлежащему церкви Московского патриархата.

«Константиновка. После обстрела русских военных преступников горит Свято-Успенский храм УПЦ МП. Помощь от России канонического православия. Патриарх Кирилл это одобрил и благословил», - написал журналист.

По словам местного жителя, который находится непосредственно на территории храма, после попадания не было возможности погасить возгорание. Он сообщил, что на месте происшествия нет ни воды, ни пожарных. Это усложняет ситуацию, поскольку огонь продолжает распространяться внутри религиозного сооружения.

Напомним, Российские войска обстреляли Запорожский район в ночь на 9 октября, в результате чего пострадал человек и повреждения. Из-за вражеских обстрелов загорелся жилой дом, повреждены газовая труба и линии электропередач.