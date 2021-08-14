Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Софийском соборе

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Софийском соборе

Торжественная Божественная литургия состоится 22 августа.

Накануне Дня Независимости в Украину приедет Вселенский Патриарх Варфоломей. Вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием он возглавит торжественную литургию у Софийского собора в Киеве, которая состоится 22 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви.

"Приглашаем духовенство и верных к общей молитве. Просим учитывать мероприятия безопасности, которые будут приниматься", — говорится в сообщении.

Богослужение начнется в 9:00 и будет проходить на территории собора Святой Софии Киеве под открытым небом.

Накануне, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского Патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

Последний раз патриарх Варфоломей был в Украине в 2008 году. Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину с официальным визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

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