"Патриоты", "NASAMS", IRIS-T и SAMP-T спасают: Кулеба призвал ЕС предоставить Украине больше оружия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал министров стран ЕС предоставить Украине больше оружия, конфисковать активы РФ и закрыть пути обхода санкций. Он отметил, что укрепление ПВО остается приоритетом для Украины.

Об этом говорилось в обращении Кулебы к министрам стран ЕС.

Дмитрий Кулеба обратил внимание министров стран ЕС на эскалацию воздушного террора России и призвал их увеличить и ускорить военную поддержку Украины.

“Укрепление ПВО остается приоритетом. Патриоты, NASAMS, IRIS-T и SAMP-T — это аббревиатуры, которые спасают целые города и тысячи человеческих жизней. Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом в 300 километров. Чем больше снарядов, тем меньше утраты; чем длиннее радиус, тем короче будет война”, — заявил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД напомнил о необходимости создания общего пространства европейских оборонных индустрий и европейского оборонного хаба в Украине.

Министр приветствовал историческое решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и призвал как можно быстрее двигаться к их практическому старту. Он проинформировал коллег о прогрессе в имплементации всех четырех законодательных шагов, определенных Еврокомиссией, что должно стать основой для утверждения переговорной рамки.

“Мы должны сохранять темп, проводя скрининг законодательства и готовя переговорную рамку. Мы рассчитываем, что она будет утверждена как можно скорее, сразу после оценки Еврокомиссией в ближайшие месяцы внедрения Украиной четырех шагов, что позволит нам провести первую межправительственную конференцию уже в первой половине этого года”, — подчеркнул глава МИД Украины.

Министр особо подчеркнул важность одобрения 1 февраля Европейским Советом программы долгосрочного финансирования Украины в размере 50 миллиардов евро.

Это финансирование важно для финансовой стабильности, функционирования государственных институтов и экономики Украины на фоне российской агрессии. Его одобрение будет лучшей инвестицией в безопасность Европы”, — подчеркнул он.

Также Дмитрий Кулеба отметил, что Россия до сих пор имеет возможность получать некоторые технологии и оборудование, включая чипы и микросхемы, которые использует для производства оружия.

Напомним, Украина вскоре должна подписать соглашения о безопасности с другими странами. На это вдохновила их Великобритания, как сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, британский пример вдохновил ряд стран максимально и ускорить переговоры по такой договоренности, и делать такую договоренность более мощной, чем они планировали сначала.

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