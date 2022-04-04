"Патрон на связи": на Черниговщине пес разыскивает взрывчатки и помогает разминировать территорию (видео)

"Патрон на связи": на Черниговщине пес разыскивает взрывчатки и помогает разминировать территорию (видео)

Четвероногий помощник очищает землю от российских "подарков".

В Черниговской области пес Патрон помогает пиротехникам разминировать территории. Четвероногий вынюхивает, выискивает боеприпасы и взрывчатку, после чего лаем сигнализирует об опасной находке.

После того, как собака нашла взрывчато-опасный предмет, эксперты изымают его для дальнейшего обезвреживания. Видео с маленьким помощником обнародовали чрезвычайники на своем канале в "Телеграмме".

"Продолжает помогать пиротехникам Черниговщины очищать земли от российских "подарков". Маленький пес напоминает о большой опасности ВНП и каждый раз унывает, когда кто-то не соблюдает правила. Поэтому будьте осознаны, смотрите под ноги и не расстраивайте Патрона", — отметили в ГСЧС.

Напомним, по данным Ассоциации саперов, более 82,5 тысяч кв. км территорий в Украине нуждаются в разминировании.

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