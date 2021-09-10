Патрули с собаками, авиация и катера: пограничники взяли под усиленную охрану границу с Беларусью (фото)

Для охраны государственной границы привлечены специальные подразделения.
Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой.
Об этом сообщается на сайте ГНСУ.
"Государственная пограничная служба Украины пристально контролирует участок границы с Республикой Беларусь. Все пункты пропуска, которые функционировали до этого, продолжают работать в определенном режиме", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничное ведомство обеспечивает усиленную охрану государственной границы. Привлечены все необходимые ресурсы, в том числе специальные подразделения.
"Государственную границу круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, пограничная авиация, ведется наблюдение с постов наблюдения, а на водных участках применяются катера Госпогранслужбы", — отметили в ведомстве.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский на заседании СНБО поручил построить и укрепить государственную границу Украины. Приоритетными направлениями являются границы с РФ, Беларусью и Молдовой. Здесь Зеленский установил срок строительства — в течение следующего года. Особое внимание будет уделяться установлению современных систем видеонаблюдения и информирования населения.