Патрульная из Днепра объяснила применение оружия напарником: пассажир "Ягуара" пытался отобрать ее пистолет

Пассажир автомобиля "Ягуар" Джумбери Силогава, который в Днепре сопротивлялся правоохранителям и был смертельно ранен выстрелами из табельного оружия, пытался отобрать пистолет у патрульной полицейской.

Об этом патрульная из Днепра Анастасия Жила, которая была участницей этого инцидента, рассказала в эксклюзивном комментарии токшоу "Говорит вся страна" на "1+1 Украина".

О поведении водительницы и пассажира

Рассказывая о начале этого инцидента, закончившегося смертельными выстрелами, патрульная сообщила, что женщина, которая была за рулем "Ягуара", отказалась показать водительское удостоверение и отреагировала "сумбурно".

"В это время с пассажирской стороны вышел мужчина... В отношении сотрудников полиции он начал выражаться нецензурной бранью, угрожать им и унижать их честь и достоинство. Мною было высказано законное полицейское требование покинуть место происшествия, отойти на 20 метров для того, чтобы он не препятствовал работе патрульной полиции, мужчина его не выполнил, из этого стало понятно, что никакого конструктивного диалога налажено не будет ни с одним участником происшествия, поэтому моим коллегой был вызван вспомогательный экипаж”, — рассказала Анастасия Жила.

О применении оружия

Когда патрульные полицейские попытались задержать женщину, которая собиралась покинуть место происшествия в автомобиле, мужчина, находившийся на пассажирском сиденье (предприниматель Джумбери Силогава — ТСН.ua ), снова вмешался в ситуацию, применив физическую силу к правоохранителям.

"Когда Силогава нанес мне несколько ударов в лицо, после которых я потеряла равновесие и упала на землю, мужчина не прекращал своих противоправных действий… Он пытался, как я видела своим периферийным зрением, лежа на одной стороне, завладеть моим табельным огнестрельным оружием. После чего я уже услышала выстрелы”, – рассказала патрульная.

По ее словам, правомерность применения огнестрельного оружия ее напарником должен установить суд.

"Единственное, что я могу сказать на этот счет, что если бы он не применил к нему огнестрельное оружие, то я бы сейчас с вами не разговаривала", — подчеркнула Анастасия Жила.

Напомним, в Днепре 29 августа полицейский застрелил мужчину, местного жителя Джумбери Силогаву, который вместе со своей подругой сопротивлялся во время задержания. Конфликт между патрульными и парой сняли на видео дети погибшего, сидевшие в автомобиле. Драку и стрельбу также зафиксировали бодикамеры правоохранителей. ТСН.ua ранее опубликовал полную хронологию событий – происходившее от остановки машины до смертельных выстрелов.

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