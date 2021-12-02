Патрульные катера типа Island из США впервые вышли в Одесский залив

Суда получили названия "Сумы" и "Фастов".
Два патрульных катера, которые на прошлой неделе прибыли в Украину из США, впервые вышли в Одесский залив.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 декабря.
Суда, получившие у нас названия "Сумы" и "Фастов", Соединенные Штаты передали бесплатно ради укрепления морской безопасности Украины. После осмотра и подготовки катера вышли из гавани в залив уже под украинскими флагами. На облавках наши экипажи, прошедшие обучение в США – специальный курс дополнительной подготовки для службы на катерах типа Island.
В Балтиморе готовят к передаче Украине еще одно такое судно — оно станет уже пятым по счету.
Как известно, катера Island являются частью американского пакета безопасности помощи Украине более чем на 2,5 млрд долларов. Они предназначены для усиления Военно-Морских сил Украины.
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