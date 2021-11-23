Патрульные катера типа Island прибыли из США в Украину и уже получили свои названия (фото)

Патрульные катера типа Island прибыли из США в Украину и уже получили свои названия (фото)

Катера в скором времени будут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Черного и Азовского морей.

Американские катера типа Island, переданные Украине США в рамках предоставления материально-технической помощи, вошли в территориальные воды Украины. Катера получили названия "Фастов" и "Суммы". Вскоре на них будет поднят военно-морской флаг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Сегодня, 23 ноября, на борту судна "Ocean Grand" из города Балтимор, штат Мэриленд, США в Украину прибыли 2 катера типа "Island", которые получили названия "Фастов" и "Сумы", — говорится в сообщении.

По информации ВМС ВСУ, конечная остановка маршрута – Одесский морской торговый порт. Также они должны пройти таможенный контроль, пройти разгрузку, после чего их отбуксируют в места базирования и подготовят к использованию.

Вскоре на катерах "Фастов" и "Сумы" будет поднят Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они приступят к обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

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Ранее на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки к службе на катерах типа Island.

Как известно, катера Island являются частью американского пакета безопасности помощи Украине более чем на 2,5 млрд долларов. Они предназначены для усиления Военно-Морских сил Украины.

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