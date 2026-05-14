Патрульные показали первые минуты после ударов РФ по Киеву (видео)
Патрульная полиция Киева обнародовала кадры работы правоохранителей после массированной атаки РФ на столицу.
В ночь на 14 мая патрульные полицейские одними из первых прибыли на места российских ударов в Киеве. Правоохранители помогали вытаскивать людей из-под завалов, оказывали первую помощь и доставляли раненых в больницы.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву ракетами и дронами. В результате обстрелов повреждены жилые дома, бизнес-центр, автосалон, гаражи, нежилые помещения и автомобили.
Разрушения зафиксировали в Шевченковском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Соломенском, Деснянском, Святошинском и Голосеевском районах столицы.
В полиции сообщили, что патрульные одними из первых прибыли на места ударов.
«Совместно с неравнодушными гражданами мы оказывали медицинскую помощь и выносили из поврежденных домов раненых», — говорится в сообщении.
Также полицейские перевозили травмированных служебными автомобилями в больницы, помогали разбирать завалы и тушить пожары.
В патрульной полиции отметили, что спасатели, медики, полицейские и местные жители работали вместе, чтобы спасти людей после атаки.
«Наша общая несокрушимость — это то, что враг никогда не сможет преодолеть», — подчеркнули в полиции.
В настоящее время на местах российских ударов продолжаются спасательные работы.
Атака РФ на Киев — что известно
В ночь на 14 мая Россия совершила одну из самых масштабных атак на Киев и область, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты и сотни дронов. Больше всего пострадал Дарницкий район столицы, где ракета разрушила подъезд многоэтажки.
По состоянию на 16:00 в Киеве известно минимум о семи погибших, среди которых ребенок 2013 года рождения. Еще 39 человек получили ранения, в том числе и одномесячный младенец. Более 20 человек считаются пропавшими без вести. Спасти удалось 28 человек.
Спасатели продолжают разбирать завалы в надежде спасти других.
Удары и падение обломков были зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Оболонском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах Киева. Повреждены жилые дома, бизнес-центр, гаражи, автомобили и АЗС.
В Киевской области пострадали по меньшей мере семь человек, среди них ребенок. Разрушения и пожары произошли в Бориспольском, Фастовском, Броварском, Обуховском и Белоцерковском районах.