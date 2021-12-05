Патрульные полицейские вытащили водителя из горящего автомобиля: видео

Автомобиль Skoda загорелся после ДТП на перекрестке на глазах правоохранителей.

В Ивано-Франковске на улице Коновальца патрульные полицейские стали очевидцами ДТП, во время которого им пришлось спасать водителя из горящей машины.

Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Ивано-Франковской области.

“Автомобиль Skoda, выезжая на главную дорогу, не пропустил двигавшееся там BMW, в результате чего произошло столкновение. Впоследствии авто Skoda вспыхнуло”, — говорится в сообщении.

Водитель горящей машины не мог самостоятельно выбраться из огненной ловушки, поскольку от удара заклинило дверцу.

К счастью, очевидцами происшествия были патрульные Юрий Ярош и Святослав Саджинский, которые бросились на помощь и вытащили мужчину из транспортного средства.

Медицинскую помощь пострадавшему оказали медики скорой помощи, госпитализировавшие его в больницу. Тем временем патрульные с помощью огнетушителей укротили пламя. Погасить пожар удалось благодаря помощи небезразличных водителей, остановившихся возле места аварии.

Напомним, в воскресенье, 5 декабря, на одной из улиц на окраине Ужгорода произошло возгорание автомобиля Subaru Forester, принадлежащего местному журналисту Павлу Белецкому.

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