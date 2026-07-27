Патрульные успели выбежать из авто перед ударом: в Краматорске есть раненный

Удар по патрульной полиции / © www.facebook.com/Національна поліція України

Реклама

В Краматорске Донецкой области российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль патрульной полиции.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины .

Патрульные вовремя заметили опасность и успели оставить транспортное средство перед попаданием беспилотника.

Реклама

Однако в результате атаки один из полицейских получил ранения. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Пока угрозы жизни правоохранителя нет.

Служебный автомобиль патрульной полиции получил значительные повреждения.

Напомним, что ранее Россия сбросила на Краматорск 5 авиабомб.

Новости партнеров