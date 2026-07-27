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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
17
Время на прочтение
1 мин

Патрульные успели выбежать из авто перед ударом: в Краматорске есть раненный

Российские оккупанты атаковали FPV-дроном экипаж патрульной полиции в Краматорске. Один из правоохранителей получил ранения.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Удар по патрульной полиции

Удар по патрульной полиции / © www.facebook.com/Національна поліція України

В Краматорске Донецкой области российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль патрульной полиции.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины .

Патрульные вовремя заметили опасность и успели оставить транспортное средство перед попаданием беспилотника.

Однако в результате атаки один из полицейских получил ранения. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Пока угрозы жизни правоохранителя нет.

Служебный автомобиль патрульной полиции получил значительные повреждения.

Напомним, что ранее Россия сбросила на Краматорск 5 авиабомб.

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Дата публикации
Количество просмотров
17
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