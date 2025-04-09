Патрульным приказали при контакте с мужчинами проверять военно-учетные документы – адвокат

Патрульная полиция / © Facebook / Патрульна поліція Києва

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Работники патрульной полиции могут проверять мужчин на то, не находятся ли они в розыске по линии ТЦК. Речь идет о случаях, когда патрульные будут приезжать на тот или иной вызов.

Об этом сообщил адвокат из юридической группы Primus Partners.

По его словам, об этом рассказывают сами патрульные. Мол, появилось такое указание.

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"Разговаривал со знакомыми сотрудниками патрульной полиции. Они подтвердили мне, что сейчас указание им... Мол, если вы где-то уезжаете, вас вызывают, вы останавливаете или проверяете, или к вам подошел мужчина что-то спросить..., то обязательно надо проверить, не нужно ли в вас разыскаться по линии ТЦТ. вызвать ее может быть, скажем так, опасно - если вы находитесь в розыске. Уже не одного человека завезли в ТЦК, потому что он находился в розыске”, - подчеркнул специалист.

Он говорит, что начала появляться мысль о том, что "теперь страшно обращаться в полицию, потому что могут "упаковать".

Как сообщалось, Совет принялся за нарушение ТЦК. В парламенте была создана временная следственная комиссия по расследованию возможных нарушений законодательства в ходе обороны государства.