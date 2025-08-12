Патрульный-беглец за границу из Одесчины оказался сыном депутата от "Слуги народа"

Экс-инспектор патрульной полиции Максим Стандратюк / © скриншот с видео

Экс-инспектор патрульной полиции из Измаила Одесской области Максим Стандратюк, который сбежал из Украины, оказался сыном депутата Сафьяновского сельсовета Измаильского района от партии «Слуга народа» Сергея Стандартюка.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, Стандратюк-старший с августа 2022 года также находится на должности секретаря Сафьяновского сельсовета. Отмечается, что именно отец организовал выезд сына за границу.

«Максим работал в патрульной полиции Измаила в должности врио заместителя начальника отдела, но из-за серии проступков, в частности вождения в нетрезвом состоянии, его перевели в Одессу на должность простого инспектора. А здесь без папиной крыши было понятно, что он окажется первым в очереди на фронт, поэтому отец и решил его вывезти«, — рассказал собеседник издания.

Напомним, накануне Патрульная полиция Одесской области сообщила, что инспектор патрульной полиции Измаила Максим Стандратюк незаконно выехал за границу. Его уволили из службы. По информации из телеграм-каналов, мужчина мог выехать в Молдову вместе со своим бойфрендом.