Патрульный погиб в аварии: у него осталась жена и 5-месячный ребенок

Парень только в этом году присоединился в ряды патрульной полиции.

В субботу, 12 июня, в ДТП погиб патрульный Борисполя рядовой полиции Владислав Кирий.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины.

Он ехал пассажиром в автомобиле, водитель которого предварительно не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с автобусом. Полицейский погиб на месте.

Погибшему было 24 года. У него осталась жена и 5-месячный ребенок, сообщили в патрульной службе Украины.

Кирий в этом году присоединился в ряды патрульной полиции и проходил обучение в Академии патрульной полиции. За несколько месяцев было выйти на охрану порядка улиц родного Борисполя.

Напомним, 10 июня в Виннице на большой скорости столкнулись маршрутка и легковушка. 27-летний водитель авто погиб на месте. Травмы получили пассажир легковушки и водитель микроавтобуса, сейчас они в реанимации.

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