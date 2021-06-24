Патрульный полицейский до смерти забил задержанного в Кривом Роге: теперь коп предстанет перед судом

Патрульный полицейский до смерти забил задержанного в Кривом Роге: теперь коп предстанет перед судом

Командир взвода отвез мужчину в лес, где тяжело избил.

Командир взвода полка патрульной полиции г. Кривого Рога забил до смерти затримного. Правоохранитель задержал мужчину во время конфликта на рынке, однако доставил его не в райотдел полиции, а на окраину города в лесополосу, где избил. Через несколько дней пострадавший не пришел в себя и умер в больнице.

Как сообщили сегодня, 24 июня, в пресс-службе Офиса генерального прокурора, инцидент произошел в августе 2018 года. За содеянное патрульный полицейский предстанет перед судом.

Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт по фактам превышения служебных полномочий патрульным, что повлекло тяжкие последствия, а также по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, что повлекло смерть потерпевшего (ч.3 ст. 365, ч.2 ст. 121 УК Украины).

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