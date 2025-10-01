- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1093
- Время на прочтение
- 1 мин
Патрульный полицейский насмерть сбил военного на пешеходном переходе — подробности трагедии
От полученных травм потерпевший погиб на месте. ГБР открыло уголовное производство.
В Чернигове произошло смертельное ДТП с участием правоохранителя. Сотрудник патрульной полиции, управляя служебным автомобилем, насмерть сбил военнослужащего на пешеходном переходе.
Государственное бюро расследований (ГБР) уже открыло уголовное производство по факту гибели пешехода.
Детали трагедии и расследования
Трагедия произошла 30 сентября около 20:00.
По предварительным данным следствия, полицейский "не выбрал безопасную скорость" и совершил наезд на пешехода, который как раз переходил дорогу в установленном для этого месте. Военнослужащий от полученных травм погиб на месте.
Предварительные проверки показали, что водитель полицейского автомобиля находился в трезвом состоянии.
ГБР открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами.
В настоящее время назначен ряд необходимых экспертиз. Именно по их результатам следователи ГБР примут решение о сообщении полицейскому о подозрении и избрании меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.
Напомним, ранее в Тернополе мужчина на автомобиле сбил двоих военных ТЦК. Они находятся в больнице.