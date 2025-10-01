Патрульный полицейский насмерть сбил военного на пешеходном переходе — подробности трагедии

Место трагедии / © Государственное бюро расследований

В Чернигове произошло смертельное ДТП с участием правоохранителя. Сотрудник патрульной полиции, управляя служебным автомобилем, насмерть сбил военнослужащего на пешеходном переходе.

Государственное бюро расследований (ГБР) уже открыло уголовное производство по факту гибели пешехода.

Детали трагедии и расследования

Трагедия произошла 30 сентября около 20:00.

По предварительным данным следствия, полицейский "не выбрал безопасную скорость" и совершил наезд на пешехода, который как раз переходил дорогу в установленном для этого месте. Военнослужащий от полученных травм погиб на месте.

Предварительные проверки показали, что водитель полицейского автомобиля находился в трезвом состоянии.

ГБР открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

В настоящее время назначен ряд необходимых экспертиз. Именно по их результатам следователи ГБР примут решение о сообщении полицейскому о подозрении и избрании меры пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.

