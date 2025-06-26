- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3957
- Время на прочтение
- 2 мин
Патрульный приобрел авто всего за 6 тысяч гривен: что не так в декларации
В Винницкой области патрульный задекларировал Volkswagen за 6 тысяч грн, однако его рыночная цена — до $12 тыс.
В Винницкой области полицейский отметил в своей декларации покупку авто за 6000 грн, в то время как рыночная стоимость такой машины составляет от $8000 до $12000.
Об этом передает «Следствие.Инфо».
Речь идет о заместителе командира роты патрульной полиции Иване Марухно из Винницкой области. В декларации полицейский указывает, что в 2021 году приобрел автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT в 2011 году за 6000 грн. Однако журналисты выяснили, что рыночная стоимость такой машины составляет от $8000 до $12000.
Журналисты издания позвонили полицейскому, чтобы узнать, как ему удалось приобрести автомобиль за столь низкую стоимость. Однако он отказался говорить, объясняя тем, что в тот момент как раз находится на службе.
«Я уже и не помню, что там подавал в 2021 году», — сказал коп.
На уточнение, что в декларации за 2024 год у него также указана эта сумма, Марухно ответил лаконично: «Не могу сейчас ответить, извините».
Кроме автомобиля полицейский вместе с женой задекларировал два земельных участка площадью 2500 и 20000 квадратных метров, дом площадью 101,8 квадратных метра и квартиру площадью 70,1 квадратных метра в Винницкой области. Выручка от патрульной полиции у Ивана Марухно за 2024 год составила 431 370 грн.
Его жена Виктория Марухно работает главной специалист отдела финансирования и бухгалтерского учета Винницкой областной прокуратуры. В 2019 году она приобрела автомобиль ВАЗ-21065 в 2001 году за 10000 грн.
Доход от прокуратуры за 2024 год у нее составил 315593 грн.
Напомним, что в Украине проверили декларации должностных лиц ТЦК.