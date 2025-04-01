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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
253
Время на прочтение
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Пациентка едва не погибла: в Одессе будут судить врача, который перелил несовместимую кровь

В Одессе расследуют медицинскую ошибку: анестезиолог не провел пробу и перелил пациентке несовместимую кровь.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Донорская кровь

Врачу в Одессе грозит тюрьма за переливание несовместимой крови / © УНИАН

67-летняя пациентка из Херсона едва не погибла после операции на сердце из-за роковой ошибки врача. Анестезиолог Одесской областной больницы перелил женщине несовместимую донорскую кровь, что привело к острому повреждению почек.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

После протезирования аортального клапана пациентке требовалось переливание. Однако врач проигнорировал обязательную биологическую пробу и ввел несовместимую вторую положительную группу вместо первой. Последствия оказались критическими: женщине понадобился экстренный гемодиализ.

«По данным следствия, врач-анастезиолог, нарушив протоколы переливания крови, ввел женщине несовместимую донорскую кровь, что повлекло тяжелые последствия в виде острого повреждения почек», — говорится в сообщении.

Врачу объявили подозрение за ненадлежащее исполнение обязанностей с тяжелыми последствиями. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Вопрос о его отстранении и мере пресечения решается.

Напомним, в Ровно суд отпустил на свободу мужчину, совершившего 4 изнасилования.

Дата публикации
Количество просмотров
253
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