- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
Паук проник в ухо женщины: добрался почти до барабанной перепонки (видео)
В Ивано-Франковске у женщины во время осмотра обнаружили паука, проникшего почти в барабанную перепонку.
В Ивано-Франковске во время профилактического осмотра врачи обнаружили у пациентки живого паука, проникшего почти в барабанную перепонку.
О случае сообщает КНП "Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета".
По ее словам, женщина обратилась с жалобами на заложенность левого уха, однако инородное тело неожиданно обнаружили в правом.
"Паук смог проникнуть достаточно глубоко - почти до барабанной перепонки", - отметила врач.
Медик пояснила, что подобные случаи чаще происходят в теплое время года. В то же время она подчеркнула, что чрезмерное очищение ушей может способствовать проникновению посторонних тел.
"Удаляя серу полностью, вы лишаете ухо природного барьера", - добавила Мельник.
Врачи призывают не пытаться самостоятельно извлечь насекомых из уха и не заливать жидкости, ведь это может привести к травмированию. В случае подобной ситуации следует немедленно обратиться к специалисту.
Медики также рекомендуют проходить профилактические осмотры, по меньшей мере, раз в год.
в Украине впервые зафиксировали появление редкого паука Parasyrisca arabonica, известного ранее только в Венгрии и Южном Урале. Открытие стало неожиданностью даже для опытных арахнологов.
