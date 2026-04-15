Паук проник в ухо женщины: добрался почти до барабанной перепонки (видео)

Паук (иллюстративный фото)

В Ивано-Франковске во время профилактического осмотра врачи обнаружили у пациентки живого паука, проникшего почти в барабанную перепонку.

О случае сообщает КНП "Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета".

По ее словам, женщина обратилась с жалобами на заложенность левого уха, однако инородное тело неожиданно обнаружили в правом.

"Паук смог проникнуть достаточно глубоко - почти до барабанной перепонки", - отметила врач.

Медик пояснила, что подобные случаи чаще происходят в теплое время года. В то же время она подчеркнула, что чрезмерное очищение ушей может способствовать проникновению посторонних тел.

"Удаляя серу полностью, вы лишаете ухо природного барьера", - добавила Мельник.

Врачи призывают не пытаться самостоятельно извлечь насекомых из уха и не заливать жидкости, ведь это может привести к травмированию. В случае подобной ситуации следует немедленно обратиться к специалисту.

Медики также рекомендуют проходить профилактические осмотры, по меньшей мере, раз в год.

Напомним, в Украине впервые зафиксировали появление редкого паука Parasyrisca arabonica, известного ранее только в Венгрии и Южном Урале. Открытие стало неожиданностью даже для опытных арахнологов.

Раньше мы рассказывали, как перестать бояться пауков.