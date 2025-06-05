"Паутина", изменившая игру: Украина подрывает планы Путина и Трампа серией точных атак

РФ потеряла немало авиации / © Associated Press

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Удар СБУ по российским самолетам стратегической авиации остается главной связанной с Украиной темой иностранных медиа. Операции Украины были столь же дипломатически взвешенными, сколь и неожиданными, и содержали три послания, которые имеют значение для войны.

Об этом пишет WP.

«Действия Киева были дерзкими по своей масштабности, простираясь от Полярного круга на северо-западе до Сибири на Дальнем Востоке России. Украина и раньше наносила удары по целям в глубине РФ, но никогда в таком масштабе и с такой сложностью, демонстрируя способность приближаться вплотную к российским военным объектам, которые должны быть среди наиболее защищенных», — отмечают журналисты.

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Недавними усиленными ударами по украинским городам, вызвавшим необычную критику со стороны президента США Дональда Трампа, российский диктатор Владимир Путин, похоже, дал понять, что, по его мнению, РФ имеет преимущество в войне и использует это в то время, когда Украина, казалось бы, вот-вот потеряет поддержку со стороны Вашингтона.

«Создание впечатления бесполезности поддержки Киева может подтолкнуть Трампа к выходу из переговоров или попытке навязать Украине невыгодное мирное соглашение», — считает медиа.

Во-первых, атакой беспилотников против российской авиации Украина продемонстрировала Трампу, что может использовать свой ум и упорство, чтобы продолжать борьбу.

Во-вторых, Киев также дал понять Трампу и своим европейским союзникам, что, хотя РФ и преобладает по численности и вооружению, Украина все еще способна нанести значительный ущерб российским военным и ее нельзя игнорировать в переговорах. Киев может сопротивляться плохому соглашению, если Трамп попытается его навязать — даже если США выйдут из переговоров, особенно если европейские страны продолжат поддержку Украины.

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Украина направила и третий сигнал — подчеркнув контраст между своим поведением в войне и действиями России.

«Недавние удары РФ были направлены преимущественно на гражданские объекты. В то время как украинские операции, хотя и простирались далеко вглубь российской территории, были нацелены на военные объекты», — добавили журналисты.

Напомним, спецоперация СБУ под кодовым названием «Паутина» повлекла за собой мощный резонанс как в военном, так и в дипломатическом измерениях.

Предварительно известно о поражении более 40 самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и самолеты-разведчики А-50У на пяти военных аэродромах РФ: «Белая», «Дягилево», «Оленья», «Иваново» и «Воскресенск» в Московской области.

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Это 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.

По данным СБУ, ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, пораженная в результате спецоперации «Паутина», 7 млрд долларов США.