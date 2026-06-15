Пауза перед массированным ударом: эксперт предупредил о новой тактике РФ с применением баллистики

Угроза баллистики / © ТСН

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Российские войска изменили тактику применения баллистического вооружения против Украины, совершая обстрелы так называемыми «волнами» для накопления ракетного арсенала.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил ведущий авиационный эксперт Валерий Романенко.

По его словам, затишье в обстрелах баллистики не означает, что у врага заканчиваются ракеты. Напротив, оккупанты способны выдерживать паузы только для того, чтобы сформировать большие партии ракет для последующих массированных ударов. Эксперт подчеркнул, что такая цикличность связана исключительно с процессом накопления, а не с резким скачком объемов российского военного производства.

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Романенко также привел актуальные данные о темпах выпуска главной баллистической угрозы РФ.

«Ориентировочное производство „Искандеров“ остается на уровне чуть более 60 ракет в месяц», — отметил аналитик.

В то же время, авиаэксперт отметил, что захватчики используют для ударов по баллистической траектории не только дефицитные «Искандеры». В частности, при обстреле Харькова и прифронтовых регионов Россия регулярно применяет зенитные управляемые ракеты от комплексов С-400, которые адаптированы для ударов по наземным целям.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об «ахиллесовой пятке» украинской противовоздушной обороны. Он пояснил, что для украинской ПВО во время отражения атак по-прежнему остаются проблемой баллистические ракеты России.

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