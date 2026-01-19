- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 3 мин
Павел Елизаров — ответственный за "малую ПВО": что о нем известно
Кто такой Павел Елизаров, ставший заместителем командующего Воздушными силами — ТСН.ua собрал все, что известно о биографии о новом «ответственном за сбитие Шахедов».
Новым заместителем командующего Воздушными силами ВСУ станет Павел Елизаров (Лазар), командир спецподразделения «Lasar’s group». Его кандидатуру согласовал президент Владимир Зеленский, а указ о назначении подписал новый министр обороны Михаил Федоров.
Елизаров будет отвечать за развитие малой ПВО и создание общенационального «антидронового купола». Фактически на него возлагают ответственность за противодействие «шахедному террору».
Что известно о Павле Елизарове
Павел Елизаров родился в Кишиневе в 1968 году. Занимался бизнесом. По информации из открытых источников, в 2007-2008 годах являлся заместителем министра транспорта и связи Украины. С сентября 2009 по апрель 2010 года работал заместителем главы Государственной службы автомобильных дорог Украины.
2010 стал одним из акционеров, продюсером и медиаменеджером ООО «Савик Шустер Студия».
В феврале 2022 года, с начала полномасштабного вторжения, стал на защиту Украины. Как уточняет «Апостроф», в начале полномасштабного вторжения вступил в ряды Теробороны. После завершения боев за Киев Елизарова и его группу перевели в ССО ВСУ. Также он участвовал в боях на Запорожье. Именно там он якобы начал применять тяжелые дроны.
В 2025 году окончил Национальный университет обороны Украины, получив стратегический уровень военного образования (L-4) и профессиональную квалификацию «офицер стратегического уровня».
Что известно о подразделении Елизарова Lasar’s Group
Lasar’s Group считается одним из ведущих подразделений Сил обороны Украины в сфере развития и применения БПЛА. В сентябре 2025 года он занимал шестое место в рейтинге подразделений беспилотных систем СОУ.
Министр обороны Федоров похвалил командира, что под руководством Елизарова подразделение Lasar’s group стало одним из самых результативных в Силах обороны. Именно эта команда уничтожила техники врага более чем на 13 млрд долларов. Каждый пятый уничтоженный российский танк — результат их работы. Подразделение стабильно в топе рейтинга «Армии дронов. Бонус», только в декабре — 364 орудия и 12 РСЗО.
«Подраздел, который создал Елизаров — Lasar’s Group, является одним из самых результативных в Силах Обороны за все время. Они не медийные, это их кредо, но дела и результаты говорят, что это лучше. Как пример, за декабрь они заняли четвертое место в рейтинге баллов, в ноябре было пятое», — отмечают в DeepState.
По информации «Милитарного», именно Lasar’s Group первыми массово внедрили использование тяжелых дронов-бомбардировщиков в Силах обороны еще в 2022 году.
Что говорят в Сети о назначении
О назначении Елизарова положительно откликнулись специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов на позывной «Флэш» и журналист-военнослужащий Юрий Бутусов.
«Это очень крутая и хорошая новость. Павел, как и Мадяр, не военный „по специальности“, но хороший управленец и менеджер. Поднял, считайте, с нуля Лазар групп. А для меня главное, что этот человек — честный, порядочный, адекватный и умный», — похвалил его «Флэш».
«Это очень резонансное и обнадеживающее назначение наиболее компетентного, масштабно мыслящего и опытного в войне дронов, бизнеса и государственного управления человека», — отметил Бутусов.
Главком ВСУ Сырский положительно отозвался о назначении. Он заявил, что лично знаком с Павлом с первых дней отражения широкомасштабной агрессии. По словам Сырского, Лазарь воевал на наиболее сложных направлениях.
Однако нардепка Марианна Безугла утверждает, что Сырский на самом деле якобы был не в восторге от такого кадрового решения Федорова и Зеленского.
Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новый массированный воздушный удар.