Павербанк чуть не убил одесситку: взорвался прямо в постели

В Одессе произошел опасный инцидент: павербанк взорвался в постели, где спала женщина, нанеся ей ожоги.

Об этой истории рассказывают одесские паблики.

Павербанк взорвался в постели, где спала женщина. / © из соцсетей

По предварительной информации, устройство находилось рядом с пострадавшей во время сна.

Женщина пользовалась смартфоном перед сном и оставила зарядное устройство в постели. Внезапный взрыв павербанка вызвал ожоги, однако к счастью, жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Почему нельзя спать с зарядками

Специалисты предупреждают: спать с мобильными устройствами на зарядке опасно. Особенно рискованно, если шнур или павербанк находятся под одеялом или подушкой.

Тепло от устройства не рассеивается, оно перегревается и может привести к возгоранию подушки или матраса.

Дешевые или поврежденные зарядки, особенно китайского производства, повышают риск короткого замыкания и взрыва.

Даже оригинальные устройства Apple могут неожиданно ломаться.

Дополнительные риски смартфонов перед сном

Использование телефона в постели перед сном подавляет выработку мелатонина, что нарушает сон, снижает восстановление организма и может негативно влиять на развитие детей.

Ученые советуют отказываться от контактов с гаджетами как минимум за 1,5 часа до сна и заряжать телефоны вне спальни.

