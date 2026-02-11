- Дата публикации
Павербанк чуть не убил одесситку: взорвался прямо в постели
В Одессе павербанк взорвался прямо в постели, нанеся ожог женщине. Специалисты предупреждают об опасности сна с мобильными устройствами на зарядке и советуют заряжать гаджеты вне спальни.
В Одессе произошел опасный инцидент: павербанк взорвался в постели, где спала женщина, нанеся ей ожоги.
Об этой истории рассказывают одесские паблики.
По предварительной информации, устройство находилось рядом с пострадавшей во время сна.
Женщина пользовалась смартфоном перед сном и оставила зарядное устройство в постели. Внезапный взрыв павербанка вызвал ожоги, однако к счастью, жизни пострадавшей ничего не угрожает.
Почему нельзя спать с зарядками
Специалисты предупреждают: спать с мобильными устройствами на зарядке опасно. Особенно рискованно, если шнур или павербанк находятся под одеялом или подушкой.
Тепло от устройства не рассеивается, оно перегревается и может привести к возгоранию подушки или матраса.
Дешевые или поврежденные зарядки, особенно китайского производства, повышают риск короткого замыкания и взрыва.
Даже оригинальные устройства Apple могут неожиданно ломаться.
Дополнительные риски смартфонов перед сном
Использование телефона в постели перед сном подавляет выработку мелатонина, что нарушает сон, снижает восстановление организма и может негативно влиять на развитие детей.
Ученые советуют отказываться от контактов с гаджетами как минимум за 1,5 часа до сна и заряжать телефоны вне спальни.
