Павлюк, Баргилевич и Маляр: кто может быть в команде нового главкома – СМИ

Новым начальником Генерального штаба может стать генерал Анатолий Баргилевич, возглавляющий в настоящее время Силы территориальной обороны. На должность командующего Сухопутными войсками вместо Александра Сырского могут назначить первого заместителя министра обороны генерала Александра Павлюка.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в военных кругах.

По словам одного из собеседников, у нового главкома сложились "очень хорошие" отношения и с Павлюком, и с Баргилевичем. И оба уже имели опыт работы с Сырским.

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В то же время один из источников издания рассказал, что еще на утро обсуждался вариант назначения Павлюка именно на должность начальника ГШ, однако "все могло переиграть в считанные часы".

"Баргилевич возглавлял штаб во время обороны Киевщины и почти полтора года он возглавлял штаб ОСУВ "Хортица", которым руководил Сырский. Поэтому это предназначение выглядит вполне логичным", – объяснил собеседник.

Кроме того, по данным издания, на должность начальника Главного оперативного управления – заместителя начальника ГШ могут назначить другого генерала – Александра Комаренко. Он также работал и с Баргилевичем, и с Сырским. Комаренко сейчас руководит оперативным управлением штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

Также, по словам источников, какую-либо из гражданских должностей может получить экс-замминистра обороны Анна Маляр, которая хочет отвечать в команде нового главкома за медиакоммуникации. Вероятно, ее как гражданское лицо могут рассматривать на должность советника по стратегическим коммуникациям главкома. Однако финального решения по этому назначению еще нет.

Напомним, в четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Новым главнокомандующим ВСУ президент назначил генерала Александра Сырского.

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