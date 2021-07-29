Паводки и подтопления: жителей Львовской и Ивано-Франковской областей предупредили об опасности

Паводки и подтопления: жителей Львовской и Ивано-Франковской областей предупредили об опасности

Угроза подтоплений существует в горных районах.

В четверг, 29 июля, возможно повышение уровня воды в горных притоках Днестра. Поэтому для жителей Львовской и Ивано-Франковской областей существует угроза подтоплений.

Также читайте Непогода в Черновцах разрушила стену дома, а во Львовской области смерч сорвал крыши и позаливав здания

Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.

В притоках Днестра во второй половине 29 июля ожидаются дождевые паводки.

"В местах прохождения крупных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, в горах существует угроза образования отдельных селей", — говорится в сообщении.

Синоптики предупредили о желтым уровне опасности.

Напомним, непогода в Черновцах разрушила стену дома, а во Львовской области смерч сорвал крыши и позаливав здания.

Погода в Украине: какой беды наделала непогода на западе страны

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку